В НАБУ назвали причину обысков в Мининформполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях бывшего Министерства информационной политики в ходе расследования возможной растраты бюджетных средств. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.



Отмечается, что расследование касается средств, выделенных на проекты по защите национального информационного пространства.



"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины", - говорится в сообщении.



При этом в НАБУ подчеркнули, что следственные действия санкционированы.



Следователи подозревают сговор должностных лиц Мининформполитики и служащих ГП Центр защиты информационного пространства Украины с представителями частных компаний. Соответствующее расследование детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 по собственным наработкам.



Ранее сообщалось, что НАБУ пришло с обысками в Мининформполитики. Отмечалось, что обыски проводились по делу о тендере, проведенному в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

