Путин обсудил с премьером Италии итоги "нормандского саммита"

Президент России Владимир Путин по просьбе премьер-министра Италии Джузеппе Конте рассказал в ходе телефонного разговора об итогах саммита "нормандской четверки", подчеркнута необходимость выполнения достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.



"По просьбе Джузеппе Конте Владимир Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского комплекса мер и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего – по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - говорится в сообщении.



Кроме того, были затронуты некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии, а также рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.

"Владимир Путин и Джузеппе Конте тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.

