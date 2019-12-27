В Раде подписали меморандум по рынку земли

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что представители фракций и депутатских групп подписали меморандум о рынке земли. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает в четверг, 26 декабря, УНН. По его словам, поданные 4500 поправок парализуют работу Рады на 3-4 месяца, если их все рассматривать согласног регламенту.

"Или вторая опция - каким-то образом договариваться и идти на компромиссы, потому что другого нет, регламент строгий. Мы подписали меморандум (всеми фракциями и депутатскими группами - ред.), все заявили, что имеем действительно честные намерения продуктивно работать над этим законопроектом, а не так как было", - сказал Арахамия.



Арахамия отметил, что на заседании рабочей группы по рынку земли так и не удалось найти золотую середину, в связи с чем решили сделать перерыв и продолжить переговоры.



"Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что такое 500 поправок - это несколько дней работы комитета. Ну пусть уже, они могут поработать. Но в парламенте это будет неделя", - отметил Арахамия.



Он также сказал, что если эти 500 поправок не сократить, то работа ВРУ остановится на четыре месяца.



"Если мы станем на четыре месяца, это будет 300-400 законов. А у нас законы сейчас такие выписаны, что даже какие-то мелкие вещи, которые должно сделать правительство, бывает много случаев, когда надо голосовать ВРУ. А она не будет в состоянии сделать это, так как регламент написан таким образом, что если зашел в рассмотрение законопроекта, то дальше ты не можешь ни выйти, ни приостановиться, надо просто дойти до конца. Поэтому сейчас блокада просто", - сказал Арахамия. Он также отметил, что для того, чтобы разблокировать этот процесс парламентарии решили "еще пообщаться".

