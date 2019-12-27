Песков рассказал о мощностях для завершения "Северного потока-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что у страны есть свой трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.



"Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", — сказал представитель Кремля.



Он добавил, что не может назвать вероятные сроки завершения работ, но это должно произойти как можно раньше.



Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что, если компания Allseas в рамках разъяснений Минфина США не сможет достроить трубу, у России есть ресурсы сделать это самостоятельно.



По словам министра, на дополнительные "организационные" работы уйдет несколько месяцев, но "Северный поток — 2" введут в эксплуатацию в следующем году.

