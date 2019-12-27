Туры в Чернобыль: особенности, преимущества, безопасность

Путешествия по необычным местам в последнее время обретают большую популярность. И одним из таких мест является Чернобыль. Одни люди без страха покупают тур в известном направлении, другие – хоть и мечтают побывать в запрещенной зоне, но многого опасаются. Попробуем развеять всякие сомнения и разобраться в том, почему же так востребованы туры в Чернобыль?

Кому и зачем это нужно

Удовлетворить свой интерес, развеять мифы, испытать новые впечатления – это лишь несколько причин, почему люди стремятся отправиться в это место. И если что-то из перечисленного – ваш случай, то на сайте chernobyl-tour.com вы найдете лучшие предложения по турам в Чернобыль.

Интересно то, что в Зоне отчуждения нет ничего, что могло бы поспособствовать развитию туризма. Но все же удивительная и непреодолимая тяга к неизвестному делает свое дело. Не будем забывать и про популярность компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R.», поклонники которой являются первыми претендентами на поездку в Чернобыль.

Относительно мифов, то их больше, чем достаточно. Причем можно вспомнить как детские страшилки о животных с двумя головами, так и более взрослые истории о нашествии мародеров и жизни людей, которые прячутся в этой местности. Правда 24-часовая экскурсия по этим местам не даст ответов на все вопросы, которые накопились у многих из нас. И все же, побывав здесь, у вас на многое откроются глаза.

Но, выбирая тур в Чернобыль, крайне важно соблюдать общие правила и требования безопасности. В таком случае поездка оставит отличные воспоминания.

Безопасность поездки

Многие люди, хоть и мечтают сюда отправиться, но все же боятся радиации, которая пропитала каждую травинку в этой местности. И все же страхи лучше оставить дома. Организаторы обеспечат вам полную безопасность и заранее проинструктируют о поведении на этой земле.

Следует учитывать, что несмотря на расхожие мнения, все же город этот не «мертвый». Здесь живут люди, которые обслуживают ЧАЭС. Активным его назвать тоже нельзя, но все же встретить прохожих и даже купить воды с сувенирами можно. У многих туристов может даже сложиться впечатление, что они попали не в Зону отчуждения, а в небольшой провинциальный город, жители которого просто организовали небольшую фиесту.

Напоминают о трагедии лишь два монумента, которые здесь установлены: один – у пожарной части, второй – в центре (на нем увековечены названия сел, оказавшиеся в эпицентре событий).