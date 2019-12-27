В Киеве подросток угнал авто и брызнул газом в полицейского

В Киеве юноша угнал автомобиль и при попытке побега сопротивлялся и распылил газ в полицейского. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.



По спецлинии 102 от прохожего поступило сообщение о том, что подозрительный парень на улице Срибнокильской пытается изменить номерные знаки на автомобиле. Для выяснения обстоятельств происшествия на указанный адрес выехала следственно-оперативная группа.



Следователь Дарницкого управления полиции Тарас Махно рассказал, что на месте юноша начал агрессивно вести себя и конфликтовать, а дальше распылил газ в лицо правоохранителя и пытался скрыться на автомобиле. Однако сотрудники полиции догнали беглеца и задержали:



"Мы выяснили, что автомобиль, на котором пытался бежать юноша - ворованный с улицы Княжий Затон. Путем сканирования сигнализации 17-летний парень завладел транспортным средством, а чтобы его разыскали, хотел изменить номерные знаки авто на другие".



Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

