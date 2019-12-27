Города начали снижать тарифы на тепло - Гончарук

Украинские города начали пересматривают тарифы на отопление. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.



Он напомнил, что ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.



По словам премьера, тарифы начали пересматривать в Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и многих других.



"Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - написал он.



Напомним, ранее Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ. Украинцы могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Она гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

