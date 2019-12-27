Кабмин одобрил реформу рынка труда
Кабинет министров на заседании в пятницу, 27 декабря, одобрил законопроект о рынке труда, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм-канале.
"Реформа рынка труда - 1000000 новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца", - написал он.
Премьер назвал пять ключевых нововведений:
сохранение и расширение социальных прав работников;
увеличение количества легальных рабочих мест;
равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
повышение доходов работников по всей Украине;
гармонизация украинского законодательства с европейским.
Как будут достигаться озвученные нововведения Гончарук не уточнил.
Источник: Корреспондент
12:43