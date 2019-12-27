Кабмин одобрил реформу рынка труда

Кабинет министров на заседании в пятницу, 27 декабря, одобрил законопроект о рынке труда, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм-канале.



"Реформа рынка труда - 1000000 новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца", - написал он.



Премьер назвал пять ключевых нововведений:



сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.



Как будут достигаться озвученные нововведения Гончарук не уточнил.

