Кабмин одобрил реформу рынка труда

Кабмин одобрил реформу рынка труда

Кабинет министров на заседании в пятницу, 27 декабря, одобрил законопроект о рынке труда, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм-канале.

"Реформа рынка труда - 1000000 новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца", - написал он.

Премьер назвал пять ключевых нововведений:

сохранение и расширение социальных прав работников;
увеличение количества легальных рабочих мест;
равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
повышение доходов работников по всей Украине;
гармонизация украинского законодательства с европейским.

Как будут достигаться озвученные нововведения Гончарук не уточнил.