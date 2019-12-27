Как изменился рынок кредитов онлайн за 2019 год?

В последние три года микрокредитование является одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса. Украинцы начали массово пользоваться онлайн-кредитами. Люди просто поняли, что финансовые компании в Сети такие же легальные, как и банки, поэтому опасаться их не стоит. Микрозаймы дают возможность оперативно решить материальные вопросы без лишней бюрократии и жестких требований.

Насколько изменился рынок МФО в 2019 году, и какие перспективы ожидают его в ближайшем будущем?

Статистика основных показателей

В 2019 году украинцы взяли в долг свыше 50 млрд грн., а микрофинансовые организации увеличили число займов почти на 144%.

Доля средств, выданных населению за первое полугодие, составила 67,9%. В денежном эквиваленте это 17,8 млрд грн.



В целом за этот год рынок микрокредитования вырос на 35% по сравнению с 2018-м. Такие солидные показатели свидетельствуют о том, что потребители уверенно переходят на оформление услуг посредством Сети, избегая бумажной волокиты и траты собственного времени.

Увеличилось также количество самих МФО. По данным регулятора — Нацкомфинуслуг, в 2018 официально работало 599 организаций, а в этом году их стало 674. Примечательно, что на 20 лидеров рынка приходится 89,2% всех онлайн-кредитов, а доля заключенных ими договоров составляет 84,9%.

Общее количество сделок в 2019 году — 8,86 млн. Относительно категорий заемщиков они разделились таким образом:

физические лица — 93,6%;

юридические лица — 6,1%;

субъекты предпринимательства — 0,3%.

Аналитики отмечают, что спрос на микрозаймы обусловлен изменением условий кредитования во многих МФО. Некоторые маститые компании, в частности Miloan, в этом году упростили требования к заемщикам и увеличили суммы выдачи средств. Например, сейчас взять кредит онлайн без отказа на Miloan можно до 12 тыс. грн. при первом обращении, а при повторных — до 15 тыс. грн. Ранее потребителям были доступны суммы вдвое меньше.

Куда движется рынок микрокредитования?

В связи с повышением спроса на услуги МФО ими заинтересовались и банки. В 2019 году они начали инвестировать в микрофинансовые компании, пытаясь таким образом охватить дополнительную аудиторию потребителей.





Эксперты финансовой отрасли считают, что в скором времени онлайн-займы будут способны полностью заменить офлайн-банкинг. Люди ценят свое время, поэтому ищут удобные варианты получения денег: без посещения отделений, ожидания в очередях и сбора многочисленных справок. Чтобы взять быстрый кредит на карту , необходимо указать только данные паспорта и ИНН. При этом некоторые компании сейчас не требуют прикреплять к заявке скан-копии документов и контактные данные третьих лиц. Это максимально упрощает процедуру оформления и повышает уровень лояльности к клиентам.

Стоит также отметить, что с каждым годом увеличивается и количество невозврата ссуд. Это связано с безответственностью самих заемщиков. Некоторые потребители расходуют полученные средства нерационально, из-за чего потом оказываются не в состоянии закрыть договор.

Несмотря на подобные трудности, микрофинансовые компании стараются сделать свои услуги более доступными, чтобы привлечь как можно больше клиентов, развиваться и эффективно конкурировать на рынке.

В частности, уже в 2020 году компании планируют ввести специальные программы для малого бизнеса, лизинговые услуги и давать в долг крупные суммы под залог имущества.