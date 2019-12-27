"Укртелеком" не будет повышать цены на фиксированную телефонию с января

"Укртелеком" отказался от планов повысить стоимость услуг фиксированной телефонии для населения с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.



"Рост затрат на предоставление услуг связи как в компании, так и в отрасли в целом создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время "Укртелеком" нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью", - подчеркивают в компании.



Оператор продолжает внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам наиболее доступные цены на услуги, с учетом их социальной важности.



Тарифы для бизнеса будут повышены в соответствии с решением госрегулятора.



В компании отмечают, что граничные тарифы выросли на 10% - это в среднем 3-7 грн без НДС на тарифных планах. Пакетные предложения для бизнеса выключающие набор опций такие как звонки на мобильные и междугородние номера также изменятся.

