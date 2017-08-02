Регистрация иностранной компании в Украине
Сегодня зарубежные фирмы расширяют сферу своей деятельности, активно выходя на украинский рынок. Но для легального ведения бизнеса в нашей стране обязательно требуется открыть иностранное представительство в соответствии с Налоговым кодексом. Регистрация представительства иностранной компании в Украине является обязательной при открытии:
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офисов, центров управления филиалами;
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заводов, мастерских, производственных цехов;
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шахт, месторождений;
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логистических центров;
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серверных центров.
Регистрация зарубежного представительства является довольно сложной процедурой, с которой иностранцам очень трудно справиться без профессиональной поддержки украинских юристов. Компания Patriot.Legal оказывает качественные услуги по регистрации иностранных фирм в Украине. В штате работают квалифицированные юристы с адвокатскими статусами, которые оказывают полный спектр юридических услуг и решают любые правовые вопросы на старте ведения деятельности субъектов-нерезидентов. Также ЮФ помогает с получением разрешения на работу в Украине (на сайте https://patriot.legal/ru/poluchenie-razresheniya-na-rabotu/ можно подробней ознакомиться с данной процедурой).
Как открыть филиалы иностранных предприятий
Для законного осуществления деятельности в Украине любая иностранная компания регистрирует своё представительство в Министерстве экономики, при этом финансовые учреждения также должны быть аккредитованы Нацбанком. Для открытия филиала, который будет заниматься экономической деятельностью, следует зарегистрироваться в ГФС для уплаты налогов, а также завести счёт «П» в любой украинском банке. Если же представительство не занимается хозяйственной деятельностью, то нужно просто открыть банковский счёт «Н», куда будут перечисляться средства для выплаты заработной платы работникам, содержания офисных помещений и других нужд организации.
Важным моментом в регистрации зарубежного филиала является подготовка необходимого пакета документов. Отметим, что все бумаги необходимо заверить у нотариуса, перевести на украинский язык (с проставлением печати переводческого бюро) и легализовать в консульстве. В обязательный пакет документов входит:
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Заявление. Эта бумага должна быть адресована Минэкономики и содержать следующие сведения: наименование, страну головного предприятия, адрес регистрации, дату создания,организационную форму, направление деятельности зарубежного представительства, контакты для связи, местонахождение открываемых филиалов, количество работников-иностранцев.
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Доверенность. Глава зарубежной компании должен официально передать юристу Patriot.Legal полномочия на представление его интересов в Украине.
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Выписку из торговых/банковских реестров.
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Справку из банка об открытии лицевого счёта с соответствующим статусом.
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Протокол общего собрания акционеров с решением о создании украинского представительства.
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Копии паспортов/ИНН директоров открываемых филиалов.
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Договор о покупке/аренде помещений под офис или производственные площадки.