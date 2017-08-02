Регистрация иностранной компании в Украине

Сегодня зарубежные фирмы расширяют сферу своей деятельности, активно выходя на украинский рынок. Но для легального ведения бизнеса в нашей стране обязательно требуется открыть иностранное представительство в соответствии с Налоговым кодексом. Регистрация представительства иностранной компании в Украине является обязательной при открытии:

офисов, центров управления филиалами;

заводов, мастерских, производственных цехов;

шахт, месторождений;

логистических центров;

серверных центров.

Регистрация зарубежного представительства является довольно сложной процедурой, с которой иностранцам очень трудно справиться без профессиональной поддержки украинских юристов. Компания Patriot.Legal оказывает качественные услуги по регистрации иностранных фирм в Украине. В штате работают квалифицированные юристы с адвокатскими статусами, которые оказывают полный спектр юридических услуг и решают любые правовые вопросы на старте ведения деятельности субъектов-нерезидентов. Также ЮФ помогает с получением разрешения на работу в Украине (на сайте https://patriot.legal/ru/poluchenie-razresheniya-na-rabotu/ можно подробней ознакомиться с данной процедурой).

Как открыть филиалы иностранных предприятий

Для законного осуществления деятельности в Украине любая иностранная компания регистрирует своё представительство в Министерстве экономики, при этом финансовые учреждения также должны быть аккредитованы Нацбанком. Для открытия филиала, который будет заниматься экономической деятельностью, следует зарегистрироваться в ГФС для уплаты налогов, а также завести счёт «П» в любой украинском банке. Если же представительство не занимается хозяйственной деятельностью, то нужно просто открыть банковский счёт «Н», куда будут перечисляться средства для выплаты заработной платы работникам, содержания офисных помещений и других нужд организации.





Важным моментом в регистрации зарубежного филиала является подготовка необходимого пакета документов. Отметим, что все бумаги необходимо заверить у нотариуса, перевести на украинский язык (с проставлением печати переводческого бюро) и легализовать в консульстве. В обязательный пакет документов входит: