Кабмин вводит электронную систему растаможки авто

В Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире 112 Украина.



Система Электронный транспортный портал позволит в несколько кликов бронировать разрешения, чтобы не стоять в очередях.



"Мы делаем это в цифровом формате. Пока дополнительно убирается это разрешение, в дальнейшем я рассчитываю, что будет с той же Польшей вообще цифровой обмен", - заявил Криклий.



По его словам, Украина получила от Польши 15 тыс. разрешений. Сейчас в наличии осталось более 3 тысяч. Перевозчики имеют возможность обратиться за разрешением и получить его.



С пятницы, 27 декабря, разрешения можно забронировать.



Министр предполагает, что в следующем году, в январе, Украина, возможно, подпишет либерализацию относительно автоперевозки с Беларусью.

