Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммуналку

Кабинет министров Украины отменил ограничения монетизации льгот на коммуналку, теперь с 1 января 2020 года каждый льготник может перейти на наличную форму выплат. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.



"Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - написал Гончарук.

