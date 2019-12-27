В Донецкой области мужчина застрелил троих соседей и покончил с собой

В городе Северск Донецкой области мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей, после чего покончил с собой. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.



Так, 26 декабря, около полуночи в полицию поступило сообщение от жительницы города Северска Бахмутского района, которая услышала выстрелы в соседнем дворе. На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа, руководство Бахмутского отдела полиции, прокуроры местной прокуратуры.



По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнего мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56, 60 лет получили смертельные ранения.



Тогда стрелок, находясь на месте происшествия, из того же ружья выстрелил в себя и от полученных травм скончался.



Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Вещественные доказательства изъяты. Полицейские проводят комплекс следственно-оперативных действий по установлению полных обстоятельств происшествия.

