Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом

Казахстанская авиакомпания "Euro-Asia Air" выплатила Украине 136 тыс грн штрафа за полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным Крымским полуостровом, что стало первым штрафом за запрещенное использование воздушного пространства Украины в пределах Крыма, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



"8 августа 2019 года воздушное судно казахстанского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства", - сообщается на странице Командования в соцсети Facebook.



При этом в сообщении подчеркивается, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд грн, поскольку те уже нарушили запрет более 200 тысяч раз и ни за одно из них никто не понес финансовой ответственности.



"В Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами", - отметили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Согласно сообщению, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года, поскольку на основании норм международного права должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, но в условиях войны с РФ и после аннексии Крыма это стало невозможным.

