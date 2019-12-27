"Северный поток-2" имеет политический характер - Еврокомиссия

Проект российского газопровода Северный поток-2 имеет политический характер. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 27 декабря. "Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, – сказала Урсула фон дер Ляйен.



С другой стороны, Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами".



Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.



После этого швейцарская компания Allseas сразу же уведомила о приостановке работ по строительству Северного потока-2. Позже она отвела все суда из района строительства в Балтийском море.



В Кремле утверждают, что Россия располагает мощностями для достройки Северного потока-2.

