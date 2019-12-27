Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Новогодний стол в этом году обойдется украинской семье из четырех человек в 1620 гривен. Такие результаты центра "Института аграрной экономики" были озвучены во время пресс-конференции на тему "Новогодний стол 2020: сколько потратят украинцы", передает корреспондент УНН.



"Новогодний стол 2020 года обойдется украинской семье из четырех человек в 1620 гривен. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090 гривен", - сообщили во время пресс-конференции.

