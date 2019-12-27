НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.



"Следственные действия санкционированы. Осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook.



Как отмечается в сообщении, предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.

