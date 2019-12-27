Богдан тайно встречался с Коломойским - "Схемы"

Глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский тайно встречались. Об этом говорится в расследовании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".



В расследовании говорится, что Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.



Сначала Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Она продолжалась час.







Затем журналист замечает машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.



Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

