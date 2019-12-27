"Евросолидарность" требует начать расследование по делу о "пленках Трубы"

Партия "Европейская солидарность" требует начать уголовное производство против экс-главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.



Соответствующее заявление было обнародовано пресс-службой политической силы.



"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР. Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию. Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы", - подчеркнули в "Евросолидарности".



Также в партии подчеркнули, что увольнение Трубы было проведено с нарушениями Конституции. Согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку подчинение ГБР и НАБУ президенту создает угрозу независимости этих органов.



"Партия "Европейская солидарность" отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Владимира Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией", - настаивает политсила.



Как сообщалось, Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР 27 декабря и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.



19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.



Сам Труба заявляет, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.



Фракция "Европейская солидарность" потребовала создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента Украины в работу правоохранительных органов и отстранения от должностей фигурантов разговоров, в том числе, руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, генерального прокурора Руслана Рябошапки, директора ГБР Трубы.

