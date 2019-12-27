В Николаеве на улице нашли гранату на палке

В Заводском районе Николаева обнаружили гранату возле дома по улице Шоссейная. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 27 декабря.



На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские, которые обеспечили охрану прилегающей территории.



По заключению специалистов, обнаружена боевая граната РГД-5 с запалом без предохранительной чеки, привязанная изоляционной лентой к деревянной палке.



Взрывотехники изъяли и направили опасный предмет исследования с последующим уничтожением. Полиция устанавливает владельца, а также обстоятельства, при которых она оказалась на улице.



Следователи по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

