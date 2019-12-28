Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. "27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", - сказано в сообщении на сайте парламента. Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.



19 декабря Рада согласилась со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу. За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.

