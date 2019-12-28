Как правильно выбрать брокера для успешного инвестирования

Украинские инвесторы все больше стали интересоваться ценными бумагами. Доступ к биржевым рынкам можно получить через посредника – брокера. Также брокерская компания во многом определяет успех торгов, упрощает процесс заключения сделок, повышает их эффективность. Инвестирование в ценные бумаги – перспективное направление само по себе. Оно становится все более популярным за счет повышения финансовой грамотности населения, упрощения процесса торгов, внедрения мобильных приложений и инструментов, появления налоговых льгот.



Кто такой брокер и зачем он нужен

Брокер – обязательный посредник между биржей и клиентом, без него не выйдет продать, купить ценные бумаги. Для законного ведения деятельности у организации обязательно должна быть лицензия, разрешающая работать на фондовых рынках от лица инвестора. Типы брокеров:

банковские;

специализированные.

Для специализированных организаций брокерская деятельность основная, продуктовые линейки достаточно разнообразные. Банковские брокеры работают в составе крупных холдингов, делают упор не массовую аудиторию (тех же клиентов банка), поэтому предложения у них проще. Нельзя сказать, что один вариант лучше, а другой хуже, потому что каждый решает свои задачи.

Предоставляемые сервисы

Основные брокерские услуги, которые могут быть интересны трейдерам:

открытие и обслуживание счетов;

подготовка отчетов по операциям о движении средств;

расчет и оплата налогов с прибыли.

Также посредники занимаются подготовкой рыночной аналитики, разрабатывают различные инвестиционные стратегии, собирают портфели с активами, предлагают индивидуальные консультации по любым вопросам, обучают клиентов.

Условия обслуживания зависят от конкретной компании, но большинство украинских брокеров сегодня гарантируют гибкость, лояльное отношение, индивидуальный подход. Так ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» и другие крупные игроки рынка бесплатно открывают и обслуживают клиентские счета, позволяют начинать торговать с любых сумм, оказывают клиентам всестороннюю аналитическую поддержку, которая позволит принять правильное решение и приумножить сбережения.

На что смотреть при выборе

Главный фактор, который нужно учитывать при выборе брокера – это наличие лицензии. Если ее нет, деятельность организации незаконная. Проверить лицензию можно на сайте организации в разделе «О нас» и в общем государственном реестре. Если с разрешением все в порядке, нужно убедиться, что реестровое название совпадает с тем, которое указано в договоре.

Момент второй – это доступные рынки. Узнайте, к каким именно биржам есть доступ у брокера. Больше не всегда означает лучше, это скорее кому что нужно. Новичков заинтересуют биржевые паевые инвестиционные фонды БПИФы, состоящие из набора ценных бумаг, прочих активов. БПИФы пока что не так востребованы, как ПИФы, но активно развиваются.

Третий фактор – репутация и отзывы. Ищите любую информацию, которая есть о брокере в свободном доступе, поможет вам сделать правильные выводы. Верить каждому написанному в сети слову не стоит, но важную информацию вы найдете.

Стоимость услуг

Брокеры берут с трейдеров комиссию – то есть деньги за свои услуги. Размеры комиссии зависят от условий конкретной организации, вознаграждения могут отчисляться за каждую сделку или составлять определенный процент от суммы с учетом выбранного тарифа.

Отдельно могут взиматься деньги за пополнение счета, вывод денег, применение платформы, отправки голосовых поручений и так далее. Некоторые брокеры вводят абонентскую плату. Эти моменты следует уточнять заранее – они позволят оценить выгодность сотрудничества с конкретной организацией.