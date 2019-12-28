Налоговая служба 27 декабря выявила 74 незаконных АЗС

Государственная налоговая служба 27 декабря выявила 74 нелегальных автозаправочных станций, сообщило ведомство в субботу.



"Вчера подразделениями контроля по обороту и налогообложению подакцизных товаров налоговой службы: проведено 282 фактических проверки, демонтировано 74 "незаконных" заправки, применено к нарушителям 82,9 млн грн штрафов, передано в подразделения Национальной полиции Украины 81 материал проверок", – написало ведомство в Facebook.



Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС) и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.

