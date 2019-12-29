Курсы перманентного макияжа в Киеве в центре Lash Boutique

Перманентный макияж – стремительно развивающийся тренд в сфере красоты. Если Вы хотите освоить эту востребованную профессию и обрести финансовую свободу, обратите на него внимание и воспользуйтесь предложением нашего центра lashboutique.com.ua.

Возможность освоить новую востребованную профессию

Основная цель обучения – передать практические и теоретические знания по перманентному макияжу и научиться качественно делать самую популярную услугу в этой сфере: пудровые брови, предупредив этим возможные осложнения и ошибки при работе. Разработанные и утвержденные занятия, составлены согласно схеме, которая позволит эффективнее вникнуть в суть дела и сделать из вас настоящего профессионала.





При посещении наших занятий Вы получаете:

Необходимый объем теории. Вы получите багаж, необходимый для развития умений и навыков.

Новый практический навык. Мастерство выполнения татуажа – это актуальное умение, которое подарит Вам возможность создавать красоту, не боясь за результат и последствия.

Мы передадим вам свой опыт, секреты и тонкости работы

Учеба в нашем центре LashBoutique это интенсивная неделя работы с преподавателем перманентного татуажа и живыми моделями. Программа основана на многолетнем опыте и самых передовых достижениях индустрии. Каждый из обучающихся сможет отработать техники нанесения краски под присмотром опытных практиков. Так они смогут подсказать вам правильность выполнения и рассказать о существующих техниках татуажа. За моделей не нужно платить – они входят в стоимость обучения и предоставляются персонально каждому ученику.

Работа проходит на пигментах премиум класса нидерландского производителя Nouveau Contour. Эти пигменты имеет сертификацию в Европейском союзе. Они безопасно и не вызывают аллергий.

Эта отрасль бьюти-индустрии стремительно развивается наравне с другими, поэтому даже профессионалам высшей категории нужно быть в тренде новых технологий и материалов. Мы учим мастеров с нуля, переучиваем после другихпреподавателей, повышаем квалификацию действующим специалистам. Все обучение происходит в мини-группах, возможны индивидуальные занятия.





Наша команда профессионалов работает эффективно и собрано. Наши специалисты готовы передать Вам максимум знаний. Мы от Вас не держим секретов своей профессиональной практики и сможем Вас научить всему, что умеем и знаем сами.

Окончив наши курсы, Вы можете с уверенностью начать работать в салоне или студии красоты, получать удовольствие от востребованной профессии и обрести финансовую независимость.

Ссылка на полную программу обучение здесь: https://lashboutique.com.ua/content/bazovoe-obuchenie-permanentnomu-makiyazhu