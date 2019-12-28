Пристайко предостерег ЕС из-за Северного потока-2

Министр иностранных дел Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от России из-за строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью RND. По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода только усилит зависимость от российских энергоресурсов.



"Вы сейчас строите газопровод Северный поток-2, чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия... Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют… У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - отметил Пристайко.



Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что Северный поток-2 могут достроить без участия иностранных подрядчиков.

Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

