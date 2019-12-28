Давайте подытожим! Звездные радости 2019-го и планы на 2020-й

В конце декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущий. За что благодарны 2019-му и чего ждут от 2020-го звездные участники новогоднего концерта «На Интере – Главная елка страны», который зрители увидят в эфире 31 декабря в 22:20?

Олег Винник: «Много всего в этом году у меня произошло. Не скажу, хорошее или плохое… Иногда очень переживаю, но это излишки профессии. Слава Богу, я прошел нелегкий экзамен. Это был поучительный урок и хорошо, что я его прошел и чувствую себя самодостаточным человеком. Я не продаю свою душу, делаю свое дело и отвечаю за свои поступки. Надо жить настоящим, а не переживать о прошлом. Не страдать по поводу того, что было вчера, и не думать о том, что будет завтра. Господь Бог дает нам сегодня. Живи сегодня, работай, выкладывайся на 100 процентов. Я наслаждаюсь каждым новым годом, мечтаю, надеюсь на лучшее. Что в 2020-м году будет мир.

А из 2019-го в 2020-й ничего бы не забирал. Потому что не хочу возвращаться назад, не хочу что-то менять. Повторюсь: надо жить настоящим. Каким будет следующий год, зависит только от того, что ты делаешь сейчас. Поэтому я бы всем рекомендовал проживать свое сегодня на 100 процентов».

Олег Карамазов: «В 2019-м году у старшего сына родилась долгожданная дочка. Теперь я трижды дедушка: у меня два внука – Леша и Андрей, и внучка Анечка. Любопытно наблюдать, как растет этот маленький человечек, как строит отношения с ребенком мой сын. Эти впечатления и переживания для меня сейчас гораздо интереснее и важнее очередных депутатских дискуссий и выборов. Признаюсь, почти не видел, как росли двое моих сыновей: из-за гастролей меня никогда не было дома. Иногда лишь слышал от них: «Мы закончили школу», «Поступили в институт». А что касается планов на 2020-й год… В последнее время ничего не планирую. Мы живем в такое время, когда все очень быстро меняется, поэтому что-то планировать наперед глупо. Хочется самых простых вещей: чтобы люди на улицах улыбались, чтобы в стране не лилась кровь, чтобы все были сыты и жили как люди».

Андрей Данилевич, ведущий новогоднего концерта и проектов «Касается каждого» и «Круче всех» на «Интере»: «В новый год хотел бы взять с собой хорошие рейтинги, слаженную работу команд программ «Касается каждого» и «Круче всех». А еще – дни, которые я могу посвятить семье, жене и сыновьям. В этом году такие дни были, и мы проводили их замечательно. Главное событие года уходящего – рождение второго моего сына, Ивана. Из-за того, что на меня, как на папу, нагрузка немного возросла, я откладывал в этом году многие вещи – тот же спорт, например, и изучение польского языка. В 2020-м хочу вернуться к регулярным занятиям спортом и участию в соревнованиях».

Анастасия Даугуле, ведущая концерта и программы «Утро с Интером»: «В 2019-м году осуществила спортивную мечту – переплыла Дарданеллы! Сложный межконтинентальный заплыв. Почти 6 км с водоворотами и очень сильным течением. Я готовилась к этому старту, изучила водную карту противотоков между Европой и Азией. Была единственным представителем Украины на этих соревнованиях. Для пловца-аматора – это прорыв и взятие большой высоты! Также в 2019-м сбылась моя интеллектуальная мечта: я поступила на философский факультет Киевского национального университета.

А от 2020-го жду новостей о научных прорывах, об открытиях, которые позволят изменить наш мир к лучшему. Верю в Илона Маска и его идею суперскоростного Интернета для всех континентов. Готовлюсь к стремительному внедрению в нашу повседневную жизнь искусственного интеллекта».

Коля Серга: «В 2019-м я завершил съемки в тревел-шоу «Орел и решка. Морской сезон», и это здорово. Потому что теперь в мою жизнь могут войти новые крутые проекты. А от 2020-го я жду… я просто жду будущий год! Я не буду стараться что-то предугадывать. Это, по-моему, нечестно по отношению к тому вселенскому Деду Морозу, который дарит нам подарки на протяжении всей жизни. Он хочет сделать сюрприз – пускай это будет неожиданность! Если буду пытаться влезть со своими прогнозами, то обломаю тот момент, когда он захочет мне что-то подарить. Он же тоже готовится, наверное. Ведь когда мы дарим кому-то подарок, мы готовимся к моменту его вручения не меньше, чем тот, кто хочет его получить».

Ирина Юсупова, ведущая программы «Утро с Интером»: «Году уходящему хочу сказать спасибо. За то, что все близкие рядом, что все здоровы. Что подарил новые путешествия и знакомства с интересными людьми. Кучу обещаний, которые давала сама себе, так и не выполнила. Ну, ничего, Мышка поможет! На следующий год возьмем повышенные обязательства (улыбается).

В 2020-м хочу заняться йогой и подтянуть немецкий. Сейчас ищу хорошие курсы и уже с января начну ходить. Кот в доме появился в этом году, теперь хочу еще и собаку – джек-рассел-терьера. Мечтаю сделать ремонт. И отправиться недельки на две в Китай.

А на Новый год мечтаю просто сорваться куда-то и уехать. Причем спонтанно. Вот прямо 31 числа. Без всякой подготовки, бронирования билетов и отелей. Куда получится, вперед за приключениями!»

Таисия Повалий: «В 2019-м я стала бабушкой! Это и есть самая большая радость в этом году, да и в жизни в целом. Это тоже любовь. Жизнь и любовь неразрывно ходят вместе. Восторгаюсь величием и совершенством природы. Желаю всем малышам мира крепкого здоровья и океан любви от родных и близких. И пусть детей будет много. Это же и есть самое большое счастье на земле!

Очень трепетно отношусь к своему внучку. Бывают очень трогательные моменты, когда хочется весь мир приклонить, чтобы помочь ему избежать каких-то болей! Пока балую малыша, конечно, не могу пройти мимо детских магазинов. Раньше, кстати, их не замечала, а сейчас сами в глаза бросаются (улыбается). Наверное, бабушки все такие, немножко навязчивые».

Миша Романова: «У меня был довольно сложный год, но в то же время – очень счастливый. Самое важное, что было со мной в этом году, – мой ребенок. Это моя ответственность и стимул, ведь мне, как и любой маме, хочется для ребенка самого лучшего. На втором месте то, что я начала работать как сольный артист. Очень страшно было начинать двигаться в этом направлении. Но, с другой стороны, это так здорово – начинать что-то свое, развиваться в любимом деле. Из-за этого у нас было много работы, гастролей. Я очень скучала по этому ритму!

От 2020-го я жду гармонии. Как в работе, так и в личной жизни. Хочется уже какой-то стабильности. Я ставлю перед собой большие цели, поэтому хочу твердо стоять на ногах. Чтобы в новом году у нас было много работы и мы смогли реализовать задуманное: отыграть большой сольный концерт и выпустить мой первый альбом».