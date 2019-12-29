В Донбассе завершился обмен пленными

Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной завершена под Горловкой. "Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы [Донецк и Луганск] передали 52 человека", - отметила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе rонтактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что Луганск получил от Украины 63 человека.



Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 52".



За обменом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, в том числе координатор в гуманитарной подгруппе по Донбассу от организации Тони Фриш.



Это первый за два года обмен пленными. Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планировали 87 своих сторонников.



