Что делать при болезнях глаз: особенности лечения катаракты в Киеве

Многие люди в зрелом возрасте болеют катарактой. В такой ситуации им поможет лечение катаракты в Киеве – опытные специалисты помогут побороть заболевание. Хрусталик мутнеет из-за того, что нарушаются обменные процессы, ухудшается обмен веществ внутри глаза. Обычно катаракта появляется не раньше сорока лет, но в последнее время она становится все моложе.

Если ее не лечить – зрение продолжит стремительно ухудшаться. Так можно с легкостью прийти к тому состоянию, когда никакие предметы различить уже не получится, возможна полная слепота. Также развитие катаракты вызывает кучу сторонних проблем: появление и развитие близорукости. Согласно данным ВОЗ, сейчас в мире живет порядка 20 миллионов людей, которые ослепли из-за этого заболевания.

Большая часть пациентов совершает стандартную ошибку – если ухудшается зрение, появляется расплывчатая или нечеткая картинка, они не идут к доктору, а решают выждать и посмотреть, что же будет дальше. Результат этих действий – серьезный дискомфорт для пациентов. Им непросто не только выполнять свои рабочие обязанности, но и просто делать что-либо. Как только катаракта начинает усложнять вам жизнь – необходимо оперативное вмешательство.

Как лечат катаракту

Сегодня эту проблему устраняют быстро. Процедура выполняется профессионально, она безболезненна и абсолютно надежна. Проводят ее с помощью микропроколов – продолжительность операции составляет порядка 15 минут. Сначала врачи убирают помутневший хрусталик, а затем заменяют его искусственным.





Последние делают из подходящих материалов – чаще всего для этого используются акрил и силикон. Такой хрусталик позволяет фокусировать четкое изображение на глазной сетчатке. Для каждого больного характеристики хрусталика рассчитываются в индивидуальном порядке.

Операция проходит практически безболезненно, никакого дискомфорта. После нее пациенту не нужны швы, ему не требуется находиться в стационаре. Ограничения минимальны, почти никак не меняют стандартный уклад жизни больного. Если есть проблемы - обратитесь в Визиобуд.

Чем раньше будет сделана операция – тем лучше. Решить проблему с только начавшим мутнеть хрусталиком будет гораздо проще, чем с тем, который уже сильно помутнел. Если специалисты все рассчитали правильно – уже примерно через час после операции пациент начнет видеть лучше, зрение вернется к 100 процентам, даже если до процедуры оно было на низком уровне.