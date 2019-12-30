В ОРДЛО не захотели возвращаться 17 человек – Лутковская

17 человек, которые были заявлены в списках на обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" со стороны последних, отказались переезжать на оккупированную территорию.



"У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала Лутковская в аэропорту "Борисполь" в воскресенье вечером на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе воскресного обмена 76 украинцами.



Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что таким образом в настоящее время в Украине в заключении остаются около 50 человек.



"Да, некоторые из них они были в этом согласованном списке, некоторые из них освобождаются уже, мне кажется, в феврале, а некоторые из них - в марте, они хотят быть в Украине, их срок уже закончился, некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор…. То есть, около 50 людей останутся за решеткой", - сказал Зеленский.

