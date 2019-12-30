В Стамбуле прошла акция против поддержки Россией войск Башара Асада

В Стамбуле несколько сотен демонстрантов провели акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.



Большинство участников акции — сирийцы, живущие в Турции. Они скандировали антипутинские лозунги, в частности “Убийца Путин, убирайся из Сирии!”



Сирийское наступление при поддержке России привело к бегству тысяч людей из Идлиб. Эта провинция на северо-западе Сирии — последний большой регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада.



Сирийские войска с конца ноября регулярно ведут обстрелы Идлиба. Их поддерживает российская авиация. В середине декабря сирийская армия начала наземное наступление на позиции вооруженных противников Асада в этой провинции. Наступление также ведется при поддержке российской авиации.



Дамаск и Москва отвергают обвинения в обстреле мирных жителей, заявляя, что воюют против экстремистов. Президент США Дональд Трамп днях призвал Россию, Сирию и Иран прекратить обстрелы мирных жителей Идлиба.

