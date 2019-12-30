Ретроспектива-2019. Show must go on-3

Завершаем подведение итогов уходящего года. В предыдущих публикациях мы проследили события января-августа: от заявления Владимира Зеленского о намерении баллотироваться в президенты до формирования новой “зеленой” власти после победы «Слуги народа» на досрочных парламентских выборах. В сентябре начался новый политический этап. Стартовал он с турборежима Верховной Рады, а завершается обменом пленными, подписанием контракта с «Газпромом» и расколом парламентского монобольшинства.



Сентябрь



После многолетних обещаний 3 сентября народные депутаты наконец-то отменили депутатскую неприкосновенность. В Конституцию Украины внесли изменения, согласно которым с 1 января 2020 года народные избранники лишаются иммунитета – могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.



7 сентября после длительных переговоров Киев и Москва обменялись пленными по формуле 35 на 35. Со своими семьями, наконец, смогли воссоединиться 24 моряка, а также 11 заключенных, среди которых такие резонансные узники Кремля, как Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Владимир Балух.



Взамен украинской стороне пришлось помиловать 12 российских заключенных и отдать Владимира Цемаха, который называл себя причастным к обстрелу лайнера Малазийских авиалиний MH17 в июле 2014 года.



В сентябре парламент работает в так называемом турборежиме, принимая законы пачками, не читая, правда, чаще всего в первом чтении. Происходит смена состава Центральной избирательной комиссии.



Президент Владимир Зеленский встречается с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Их знакомство должно было состояться раньше – на мемориальных мероприятиях в Польше, но Трамп отменил поездку в последний момент, сославшись на ураган в США. Зеленскому пришлось тогда довольствоваться разговором с вице-президентом США Майклом Пенсом.



На разговор Трампа и Зеленского в кулуарах ООН было отведено 45 минут. Президенты предстали вместе перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. Трамп по итогам переговоров назвал их «фантастическими». Всего за пару часов до их беседы Белый дом опубликовал стенограмму второго телефонного разговора между Владимиром Зеленским и американским лидером

Во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая указала предпочтения: секс, встреча, свидания и задавал вопрос: “Условия встречи с тобой?”. На который девушка ответила: “Привет. Место – твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – $100. Два часа – $150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно”

19 ноября возник скандал вокруг директора ГБР Романа Трубы: появился «Телеграм-канал» «Трубу прорвало», на котором были опубликованы тексты и аудиозаписи якобы из рабочего кабинета, на которых мужской голос, похожий на голос Трубы, говорит с другими неизвестными о возбуждении или приостановлении производств, обысков и следственных действий



Во время переговоров в Берлине и Минске представители Украины, РФ и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Новый контракт на транзит газа будет на пять лет. Частью пакетного соглашения должна стать выплата «Газпромом» примерно $3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража. Наблюдатели связывают уступчивость “Газпрома” с новыми американскими санкциями против “Северного потока-2”

Пропрезидентское монобольшинство не выдержало испытания внутренними конфликтами и утратило реальное единство. На сегодня в парламенте существует несколько групп по интересам, при этом самая агрессивная из них – ориентированная на Игоря Коломойского – постоянно выносит сор из избы и дискредитирует соратников по партии. А также некоторых членов правительства

На разговор Трампа и Зеленского в кулуарах ООН было отведено 45 минут. Президенты предстали вместе перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. Трамп по итогам переговоров назвал их «фантастическими». Всего за пару часов до их беседы Белый дом опубликовал стенограмму второго телефонного разговора между Владимиром Зеленским и американским лидером, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы – в Конгрессе инициировали процедуру импичмента.7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения бывшему депутату Сергею Пашинскому – его взяли под стражу на два месяца, до 4 декабря, без права внесения залога. Дело, по которому был арестован Пашинский, касалось событий 31 декабря 2016 года, когда он с женой в темное время суток чуть не врезался в авто, которое сломалось на дороге. Двое мужчин в этот момент пытались оттащить машину с проезжей части. Началась словесная перепалка, закончившаяся тем, что Пашинский стал угрожать пистолетом одному из мужчин, который в ответ якобы разбил о голову депутата бутылку слабоалкогольного напитка. Тогда Пашинский выстрелил обидчику Вячеславу Химикусу в ногу.17 октября экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и президента корпорации “Богдан” Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро. В ответ самый влиятельный фигурант предвыборного скандала в оборонной сфере известного как “Свинарчукгейт” заявил, что задержание является незаконным, и объявил голодовку «в знак протеста против произвола правоохранительных органов». Правда, голодал он недолго: спустя пару дней родственники Олега Гладковского внесли за него залог в размере 10,6 млн. грн.18 октября налоговый комитет Верховной Рады провалил голосование за законопроект №2047-д об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. Появились слухи, что 11 депутатов-членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике якобы получили за это по $30 тыс.В дело вмешалась Специализированная антикоррупционная прокуратура, а президент Владимир Зеленский, находившийся в это время с официальным визитом в Японии, выразил убеждение, что все члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе. В итоге самым ярким шоу октября стало прохождение полиграфа депутатами от “Слуги народа” Александром Дубинским и Давидом Арахамией (председатель фракции) в прямом эфире. Выяснилось, что Дубинский денег за голосование не брал.26 октября происходит разговор Владимира Зеленского, который прибыл в район разведения сил у поселка Золотое, с представителями националистов, блокирующих это разведение. В ходе беседы он произносит нашумевшую фразу: “Я не лох, а президент этой страны”. Полная цитата звучит так: «Ты о чем сейчас, какая капитуляция?.. Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит».29 октября фотокор издания #Буквы заснял, как во время работы в сессионном зале парламента народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по международной политике Богдан Яременко переписывался в онлайн-сети знакомств "Сеть знакомств Мам…" и Loveeto с проститутками.Во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая указала предпочтения: секс, встреча, свидания и задавал вопрос: “Условия встречи с тобой?”. На который девушка ответила: “Привет. Место – твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – $100. Два часа – $150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно”.Первоначально Яременко говорил, что он сознательно сам засветил эту переписку и она, на самом деле якобы "не настоящая". Но потом он удалил этот пост и написал новый – уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом. Как оказалось, на этот шаг он пошел под влиянием украинского пранкера под ником Джокер, который переписывался с Яременко под видом генпрокурора Рябошапки.1 ноября появляется «Телеграм-канал» пранкера Джокера, который начинает терроризировать депутатов, общаясь от имени влиятельных лиц. Первой его жертвой стал депутат от "Слуги народа", председатель комитета здоровья нации Михаил Радуцкий. В переписке с ним пранкер обсудил выплаты зарплат в конвертах для народных избранников. Общение имело место 17 сентября, но компромат он выложил 1 ноября. Радуцкий подтвердил факт такой переписки.Следующим собеседником Джокера был упомянутый выше Богдан Яременко. Третьим – нардеп Николай Тищенко. Ему Джокер также отрекомендовался генпрокурором Рябошапкой и вызвал на откровенный разговор, в ходе которого тот признался, что раздает коллегам по фракции "премии".Затем Джокер связался с заместительницей министра инфраструктуры Александрой Клитиной, чье имя фигурировало на записи разговоров депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Там шла речь о том, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". Впоследствии в «Телеграм-каналах» заявили, что речь идет именно о Клитиной.Джокер посоветовал "пострадавшей" не сидеть сложа руки, а немедленно опубликовать на "Фейсбуке" счастливое семейное фото и опровержение грязных сплетен. Что она и сделала. "Ваш слуга пообщался с заместителем министра инфраструктуры – героиней секс-скандала криворожской сходки. Ничо так. Послушная", – прокомментировал Джокер. Кроме того, Клитина обвинила в коррупции своего начальника – министра инфраструктуры и была уволена.13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли с 1 октября 2020-го. Документ предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины. Предполагалось, что закон будет принят до конца текущего года, однако из-за большого количества правок, поданных ко второму чтению, процесс затянулся.14 ноября Верховная Рада легко и быстро проголосовала за окончательное принятие проекта закона о Государственном бюджете на 2020 год.15 ноября депутатов Анну Скороход и Максима Полякова исключили из фракции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным. Накануне Скороход заявила, что за ее голосование "против" открытия рынка земли был задержан ее муж, гражданин России. Тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала народным депутатам взятки.18 ноября Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября все украинские суда прибыли в порт Очакова Одесской области, где их встречал президент Зеленский. Главной темой информационной кампании стало, кто открутил унитазы на возвращенных судах.19 ноября возник скандал вокруг директора ГБР Романа Трубы: появился «Телеграм-канал» «Трубу прорвало», на котором были опубликованы тексты и аудиозаписи якобы из рабочего кабинета, на которых мужской голос, похожий на голос Трубы, говорит с другими неизвестными о возбуждении или приостановлении производств, обысков и следственных действий.20 ноября президент Зеленский сообщил об открытии раньше срока восстановленного моста в Станице Луганской – там, где состоялось первое разведение войск в июне 2019-го, с чего разморозилось продвижение Украины в сторону прекращения конфликта на Донбассе.3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении $75 тыс. взятки. На новость отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Верховную Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро. Парламент послушался, принял во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований". Наряду с различными нововведениями закон приводит к увольнению нынешнего руководства ГБР.Из-под стражи под круглосуточный домашний арест выпустили бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Высший антикоррупционный суд в три раза уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Этот же суд постановил снять с бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского электронный браслет.9 декабря после трехлетней паузы в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки». И первая очная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Похоже, что телефонные разговоры у них были удачнее. Президенты разъехались разочарованными, и уже спустя две недели Путин снова начал встречаться с Виктором Медведчуком и сообщать об этом прессе.Несмотря на отсутствие в Париже прорывных решений по Донбассу, Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными по формуле “все установленные на всех установленных” до конца года. На момент написания статьи обмен еще не произошел. Также украинская сторона пообещала, что «формула Штайнмайера» будет включена в украинское законодательство «согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и Трехсторонней контактной группой». Что касается нынешнего закона об особом статусе Донбасса, то его срок действия продлен еще на год.После переговоров в Париже сторонники Порошенко свернули свою акцию “Нет капитуляции”, уступив территорию протестующим против рынка земли. Пик протестов пришелся на 17 декабря, когда под стенами Верховной Рады происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек. Во время митинга произошли столкновения. В них пострадало 17 полицейских и двое протестующих. Полиция задержала 26 человек.13 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков собрал срочный брифинг по случаю раскрытия громкого убийства журналиста Павла Шеремета, одного из руководителей «Украинской правды», который погиб от взрыва 20 июля 2016 года, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Главным гостем на этой презентации стал президент Владимир Зеленский.По версии следствия, в преступную группировку входили музыкант Андрей Антоненко, медсестра Яна Дугарь, детский врач Юлия Кузьменко, супруги Владислав и Инна Грищенко. Все они тем или иным образом связаны с боевыми действиями на Донбассе, волонтерским и добровольческим движением. Фигуранты дела обвинили следствие в предвзятости, а власть в репрессиях против патриотов.Во время переговоров в Берлине и Минске представители Украины, РФ и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Новый контракт на транзит газа будет на пять лет. Частью пакетного соглашения должна стать выплата «Газпромом» примерно $3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража. Наблюдатели связывают уступчивость “Газпрома” с новыми американскими санкциями против “Северного потока-2”. Но не исключено, что договоренность является частью стратегии на прекращение острого конфликта между Украиной и Россией. Эту стратегию поддерживает Евросоюз, в частности Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.20 декабря депутаты от “Слуги народа” вместе с президентом и членами правительства отпраздновали приближение новогодних праздников на корпоративе в КВЦ "Парковый" – там, где был избирательный штаб Зеленского на президентских выборах и партии на парламентских. После корпоратива самые стойкие отправились пить и танцевать в элитный клуб CHI by Decadence House. Зеленский призвал своих соратников в будущем Году крысы оставаться людьми. И покинул мероприятие в кортеже из пяти машин.21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил на брифинге, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией будет подписан на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет и с гарантированными объемами прокачки 65 млрд. кубометров на первый год и по 40 млрд. кубометров – на следующие четыре года.27 декабря ОАО "Газпром" заплатил НАК "Нефтегаз Украины" $2,9 млрд. присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит. Президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook в тот же день написал, что "деньги уже на украинских счетах".29 декабря на КПВВ "Майорское" около Горловки состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО (предыдущий обмен был между Украиной и Россией). В процессе подготовки к обмену украинской стороне пришлось вести диалог с представителями непризнанных республик. На прямом диалоге все годы конфликта настаивала Россия, а Украина отказывалась от таких переговоров, что и было причиной замораживания ситуации с обменом пленными с 2017 года.По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев; Украина выдала ОРДЛО 127 человек. 17 человек отказались ехать в ОРДЛО, шестеро в Украину (согласно первым данным).Среди участников обмена оказались бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняли в убийствах на майдане. Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского передали ДНР, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру – ЛНР. 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. В среднем беркутовцы провели в СИЗО около пяти лет.29 декабря в Вене стартовали предметные переговоры между Украиной и РФ о заключении нового контракта по транзиту газа. Стороны уточняют детали договоренностей, достигнутых на переговорах в Минске 20 декабря в присутствии представителей Еврокомиссии. На момент написания статьи – в ночь на 30 декабря они еще продолжались.Таким был этот Год свиньи. Резкая неожиданная смена власти, тотальное обновление всей вертикали управления и приход к штурвалу самой необычной команды за всю историю Украины не привели к заметному улучшению экономической ситуации. Основой финансовой стабильности и укрепления национальной валюты стала массированная продажа ОВГЗ нерезидентам.Пропрезидентское монобольшинство не выдержало испытания внутренними конфликтами и утратило реальное единство. На сегодня в парламенте существует несколько групп по интересам, при этом самая агрессивная из них – ориентированная на Игоря Коломойского – постоянно выносит сор из избы и дискредитирует соратников по партии. А также некоторых членов правительства.В ноябре рейтинги власти заметно упали: по сравнению с началом месяца стало на 10% меньше тех, кто одобряет работу президента (с 64% до 54%), и на 13% выросла доля тех, кто не одобряет его действия (с 23% до 36%). Но в середине декабря уровень удовлетворенности работой президента Владимира Зеленского вырос, и маятник рейтинга снова качнулся с 53% до 62%.Очевидно, что это связано с фактом переговоров в Париже Зеленского и Путина, которые, по мнению значительной части населения, являются свидетельством движения нашего президента к цели, заявленной им в инаугурационной речи – прекращению войны на Донбассе. Второй по счету обмен пленными 29 декабря добавит плюсов в карму и рейтинг Зеленского и даст ему повод упомянуть об этом в первом поздравлении украинцев с Новым годом в статусе президента страны.