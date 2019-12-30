Bek Air назвала возможную причину крушения самолета

Разбившийся вблизи Ама-Аты самолет компании Bek Air мог потерпеть крушение из-за спутного следа от взлетевшего перед ним борта. Об этом сообщил в понедельник, 30 декабря, директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.



По его словам, это могло стать причиной того, что перед падением самолет несколько раз кренился в воздухе.



Сапаров отметил, что при взлете двигатели Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме.



Как отметил Сапаров, за минуту до взлета самолета Bek Air с этой же полосы в воздух поднялся более тяжелый самолет Airbus А321 neo.

