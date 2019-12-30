Киевлянина будут судить за жестокое убийство собаки

Киевлянин предстанет перед судом за жестокое убийство животного. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.



"Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города Киева по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель", - указали в ведомстве.



Как указано, инцидент произошел в Деснянском районе Киева.



"Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - заявили в прокуратуре.



Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, принадлежащими к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели животного).



За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

