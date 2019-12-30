Полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

В ночь на 01 января на территории Украины запланировано 910 праздничных мероприятий с участием более миллиона граждан Украины.



Праздничные мероприятия пройдут в 702 населенных пунктах, сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник.



"Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - отмечается в сообщении.



Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.

