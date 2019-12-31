"Нафтогаз" и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании споров

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" подписали соглашение об урегулировании и отзыве взаимных судебных споров, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко. "Когда я подписывал соглашение об урегулировании, которое предусматривает отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили…



Но я понимаю, что наша ответственность перед украинцами требует от нас принимать решения в интересах национальной компании, а не в собственных интересах", - написал он на своей странице в "Фейсбук".



Витренко отметил, что продолжение транзита по территории Украины – это тысячи рабочих мест и более низкие тарифы для потребителей Украины, и соответствующий иск на $12,2 млрд в арбитраже поспособствовал продлению контракта на транзит.



"Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти $12,2 млрд только если бы Газпром отказался от транзита. А он не отказался", - подчеркнул он.

