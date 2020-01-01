Еврокомиссия приветствует подписание транзитного соглашения между Украиной и Россией

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович приветствовал заключение договора между Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.



Поздравление он опубликовал в сети Twitter.



«Очень благодарен за всю тяжелую работу и усилия! На основе политического согласия, которое было достигнуто на прошлой неделе между Россией, Украиной и Европейской Комиссией, заключен транзитный контракт между соответствующими компаниями, который защищает продолжение поставок газа в Европу с 1.01.2020 года, - он сейчас подписан и скреплен печатью», - говорится в сообщении.



В то же время, вице-президент Еврокомиссии приветствовал соглашение о взаимном соединении сетей между Украиной и Словакией.



«Я также приветствую соглашение о взаимном соединении (сетей), которое было достигнуто между Украиной и Словакией, за что решительно выступала Еврокомиссия. Все составляющие для транзита газа через Украину сейчас уже на месте. Это отличные новости для энергетической безопасности Европы», - добавил он в отдельном посте в Twitter.



Как сообщал Укринформ, Украина подписала транзитный контракт, который состоит из трех документов: межоператорская соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.



Нафтогаз отметил заинтересованность "Газпрома" в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG.



Вопрос поставок газа не является частью пакетных договоренностей. Подписанные соглашения также касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации относительно захваченных активов группы в АР Крым.



