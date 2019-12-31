Трамп провел телефонный разговор с Путиным – Белый дом

Между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.



Об этом сообщили в Белом доме, передает "Голос Америки".



«Вчера президент России Владимир Путин позвонил президенту Дональду Дж. Трампу, чтобы поблагодарить его за предоставленную Соединенными Штатами информацию, которая способствовала предотвращению возможного теракта в России во время праздников», - заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.



По его словам, оба президента выразили приверженность дальнейшему сотрудничеству между двумя странами в сфере борьбы с терроризмом. Президенты также обсудили состояние отношений между США и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями.

