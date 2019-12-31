Помпео в ходе визита в Украину подтвердит поддержку политики Киева "по противостоянию российской агрессии" - госдеп

Одной из важнейших задач визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину будет подтверждение поддержки со стороны США политики Киева по противостоянию "российской агрессии", заявил высокопоставленный представитель американского госдепартамента.



"Этот важный визит укрепит нашу поддержку Украине, поскольку она противостоит российской агрессии и дезинформации", - сказал дипломат журналистам на брифинге в ведомстве.



Он отметил, что Помпео намерен также "продвинуть реформаторские усилия по искоренению коррупции" в Украине.



Представитель госдепа напомнил, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине суммарную помощь, превышающую $3 млрд.



"Визит госсекретаря в Украину свидетельствует о нашей непоколебимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подтверждает важность нашего стратегического партнерства с Украиной. Как мы ясно дали понять в нашей Крымской декларации, Крым является частью Украины, и Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать его", - подчеркнул дипломат.



Как сообщалось, Помпео с 3 по 7 января совершит турне, в ходе которого посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. В Киеве, где он будет 3 января, он встретится с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и с министром обороны Андреем Загороднюком.

