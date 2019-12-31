В Китае зафиксировали 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения

В городе Ухань в Центральном Китае зафиксировали 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CGTN.



Семь из 27 заболевших находятся в критическом состоянии, говорится в сообщении. По данным телеканала, большинство заболевших ранее работали на местном рынке морепродуктов.



В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом.

