Рейнольдс официально подтвердил съемки "Дэдпула 3"

Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части ленты Дэдпул. Об этом актер рассказал в эфире шоу Live With Kelly and Ryan, сообщает Screen Rent.



Рейнольдс рассказал, что он вместе с командой из Marvel работает над третьей частью фильма. Подробностей об эксцентричном супергерое Дэдпуле или сюжете новой ленты он не раскрыл.



По словам актера Marvel - это как высшая лига и "это своего рода сумасшествие". Отметим, что официального подтверждения от киностудии о съемках фильма еще не было.



Marvel начала работу над третьей частью Дэдпула после слияния Disney и 21st Century Fox, снявшей первые две части.





