Второй сезон сериала «Мандалорец» выйдет в 2020 году

Осенью 2020 года выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». Об этом в твиттере сообщил создатель и шоураннер сериала Джон Фавро.



Фавро сопроводил новость фотографией статуи гаморреанца — свиноподобного гуманоида с планеты Гаморр. Судя по всему, представитель этой расы будет одним из героев следующего сезона.



Как ранее сообщил Фавро, работа над вторым сезоном «Мандалорца» началась 14 ноября 2019 года, всего через два дня после премьеры первого сезона.



Стриминговый сервис Disney+ запустился 12 ноября и в первый же день показал серию «Мандалорца». Сюжет сериала разворачивается через пять лет после событий «Возвращения джедая». В центре сюжета первого сезона — одинокий наемник, которому поручают доставить живым или мертвым загадочного 50-летнего инородца, которого зрители сразу же прозвали малыш Йода или мини-Йода.





