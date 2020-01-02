Пожары с начала года в Украине унесли уже 15 жизней

С начала нового, 2020-го, года в Украине произошло уже 198 пожаров, погибли 15 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.



Так, из 198 пожаров по Украине 138 произошли в жилом секторе.



В частности, 1 января в 7:05 спасатели получили сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Харькове. Горела квартира на шестом этаже. На месте спасатели спасли 14-летнего подростка с балкона квартиры и его мать с задымленного жилья. Горела в квартире новогодняя елка. Огонь ликвидировали в 8:21. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание новогодней гирлянды.



Также 1 января в 2:14 спасатели выезжали на пожар в девятиэтажном жилом доме в городе Бердянск, как и в 00:30 в пятиэтажном жилом доме в городе Запорожье, где произошли пожары на балконах. Вероятно, причиной обоих пожаров стал взрыв петарды, которые попали на балкон извне. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.



Всего с начала года пожары в Украине унесли жизни 15 человек, еще семь человек пострадали.



Спасено на пожарах в этом году семь человек.

