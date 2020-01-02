Мировые цены на нефть поднялись

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром выросли в цене до 66,23 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.



По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,35%.



При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,23 доллара за баррель, прибавив 0,28%.



Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

