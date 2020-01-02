Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания в ходе рассмотрения дела об импичменте и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента



"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", - сказал Джулиани, прибыв на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.



Об этом сообщает Голос Америки.



"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого смелости передать мне это дело, но, если мне ее дадут, я буду вести ее как дело о вымогательстве", - добавил Джулиани.



Как ожидается, Джулиани НЕ представлять Трампа в ходе рассмотрения в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.



Ранее Джулиани утверждал, что его расследование в Украине якобы не связан с Байденом , и что по назначению четырех послов США в Украине якобы стоял филантроп Джордж Сорос.

