В Турции вводится налог с туристов за проживание в отелях

В Турции с 1 января 2020 года введен налог с туристов за проживание в отелях - в размере 2% от стоимости гостиничного номера.



"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - сообщает издание TourismGuncel.



Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.



В середине ноября парламент Турции принял законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Предполагалось, что сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей. Закон подаисал президент Реджеп Тайип Эрдоган.



Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.



Оба новшества встретили жесткую критику представителей туристической отрасли Турции. Отельеры заявляли, что это может отпугнуть иностранных туристов и снизить их доходы. Также, по их мнению, новый налог нельзя вводить сейчас, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 гг.

