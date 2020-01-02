Американское посольство в Ираке приостановило работу из-за беспорядков

Посольство США в Багдаде объявило о приостановке консульской работы и отмене всех запланированных мероприятий из-за беспорядков и акций протеста, проходивших у здания ведомства с 31 декабря.



Гражданам США рекомендовано не посещать Ирак и не приближаться к американскому посольству в Багдаде. По визовым вопросам можно обратиться в генконсульство США в Эрбиле.



Днем 31 декабря у посольства прошла акция протеста из-за атаки ВВС США на лагерь одной из шиитских группировок, в результате которой погибли 25 человек. Протестующие прорвались на территорию дипмиссии, устроив там пожар. 1 января акция протеста повторилась, протестующих разогнали слезоточивым газом.



Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что из-за событий в Багдаде вынужден отложить свою поездку в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, а также на Украину и Кипр. По словам дипломата, за организацией атаки на американское посольство стоят власти Ирана.

