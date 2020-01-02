Временно поверенной по делам США в Украине стала Кристина Квин

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам США, сообщает посольство США в Украине в Twitter в четверг.



"В то время, как руководство посольства меняется, наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - сказала Квин в видео, опубликованном посольством.



Она отметила, что Украина достигла значительного прогресса за короткое время, которое она пребывала в стране, и заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка предоставлялась и в дальнейшем.



Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного по делам США с 18 мая 2019 года.

