Кулеба выступает против "турборежима" в реформе СБУ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.



"Когда речь идет о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней "турборежима". И я рад, что он к ней не применяется, что мы идем медленно, шаг за шагом, но очень тщательно. Потому что реформировать СБУ - это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений", - сказал Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его мнению, президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов абсолютно привержены идее реформировать этот орган.



"Я думаю, что уже видно, что СБУ стала более прозрачной и более подотчетной, но каким образом ее реформировать, чтобы превратить в эффективную структуру - эти дискуссии продолжаются. Главное, что они не заморожены, процесс идет", - добавил вице-премьер.



Кулеба подчеркнул, что по данному вопросу проходят консультации с НАТО и с консультативной миссией Европейского Союза, которые получили законопроект по реформе СБУ и выразили свою позицию в отношении документа.



Что касается возможного сохранения за СБУ полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью, вице-премьер отметил, что СБУ будет действовать в рамках логики закона о национальной безопасности, и будет существенно усиливать свои функции по предотвращению и борьбе с вражеской разведывательной деятельностью других государств на нашей территории и с терроризмом.



"Но мы живем в реальности, в которой украинские предприятия или определенные сектора экономики представляют большой интерес именно для разведок других государств или для потенциальных террористов. Поэтому, борьба с экономической преступностью в этом плане как раз ложится в логику контрразведывательной деятельности", - отметил он.



Кроме того, Кулеба призвал не зацикливаться на одном конкретном пункте закона. "В конце концов, наши партнеры будут оценивать закон в целом, насколько он вообще сбалансирован. И мы сейчас ищем этот баланс", - констатировал вице-премьер.



По его словам, на данный момент еще нельзя точно сказать, в каком виде и как это положение будет существовать в теле будущего закона.



"Но самое главное, чтобы закон целостно был эффективным и реформаторским, а все остальное будет предметом договоренностей и переговоров с нашими партнерами", - уверен Кулеба.



Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Александр Завитневич высказывается против сохранения у СЛУ функции борьбы с коррупцией.

