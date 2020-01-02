НБУ оценил ситуацию на валютном рыке

На валютном рынке Украины в декабре 2019 года сохранялась тенденция к укреплению гривны в связи с избыточным предложением иностранной валюты на протяжении длительного периода. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (декабрь 2019 года).



Как отмечается в обзоре, основными источниками поступления валюты в декабре были традиционные экспортно-ориентированные отрасли (в частности АПК, металлургия и горно-добывающая промышленность), портфельные инвестиции и значительное предложение наличной валюты.



"Учитывая существенное преобладание предложения валюты над спросом на нее и то, что факторы укрепления гривны имеют фундаментальный, а не ситуативный характер, НБУ в декабре принял решение об увеличении ежедневных плановых объемов покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов (с 30 до 50 млн долларов)", - говорится в обзоре.



По данным НБУ, в декабре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 2,9 млрд долларов (с начала года - 7,9 млрд долларов).



Кроме того, учитывая установившуюся благоприятную ситуацию на валютном рынке НБУ в декабре увеличил е-лимиты для некоторых операций перевода средств, добавили в НБУ.

